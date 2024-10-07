закрыть
7 октября 2024, понедельник, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Взрываются розетки и модемы: минчане жалуются на неполадки в электросети

1
  • 7.10.2024, 18:19
Взрываются розетки и модемы: минчане жалуются на неполадки в электросети

У некоторых жителей многоэтажек сгорела бытовая и компьютерная техника.

Сразу несколько человек сообщили о проблемах с электричеством в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».

Местные жители на улице Славинского рассказали, что в квартирах «взрываются модемы» и «стреляет из розеток».

Также у некоторых жителей многоэтажек сгорела бытовая и компьютерная техника. Достоверно неизвестно, что именно стало причиной инцидента.

По предварительным данным, на одной из подстанций возникли неполадки с оборудованием.

Ожидается, что электроснабжение многоэтажек на улице Славинского восстановят в кратчайшие сроки.

Tochka.by обратилась за комментарием в «Минскэнерго». В организации отметили, что еще разбираются в случившемся.

«Причиной технологического нарушения стало повреждение оборудования в трансформаторной подстанции ТП-4252. Специалисты работают над выяснением точных причин повреждения оборудования с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем», – рассказали журналисту в организации.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский