Взрываются розетки и модемы: минчане жалуются на неполадки в электросети 1 7.10.2024, 18:19

У некоторых жителей многоэтажек сгорела бытовая и компьютерная техника.

Сразу несколько человек сообщили о проблемах с электричеством в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».

Местные жители на улице Славинского рассказали, что в квартирах «взрываются модемы» и «стреляет из розеток».

Также у некоторых жителей многоэтажек сгорела бытовая и компьютерная техника. Достоверно неизвестно, что именно стало причиной инцидента.

По предварительным данным, на одной из подстанций возникли неполадки с оборудованием.

Ожидается, что электроснабжение многоэтажек на улице Славинского восстановят в кратчайшие сроки.

Tochka.by обратилась за комментарием в «Минскэнерго». В организации отметили, что еще разбираются в случившемся.

«Причиной технологического нарушения стало повреждение оборудования в трансформаторной подстанции ТП-4252. Специалисты работают над выяснением точных причин повреждения оборудования с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем», – рассказали журналисту в организации.

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