Взрываются розетки и модемы: минчане жалуются на неполадки в электросети

Взрываются розетки и модемы: минчане жалуются на неполадки в электросети1
- 7.10.2024, 18:19
У некоторых жителей многоэтажек сгорела бытовая и компьютерная техника.
Сразу несколько человек сообщили о проблемах с электричеством в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».
Местные жители на улице Славинского рассказали, что в квартирах «взрываются модемы» и «стреляет из розеток».
Также у некоторых жителей многоэтажек сгорела бытовая и компьютерная техника. Достоверно неизвестно, что именно стало причиной инцидента.
По предварительным данным, на одной из подстанций возникли неполадки с оборудованием.
Ожидается, что электроснабжение многоэтажек на улице Славинского восстановят в кратчайшие сроки.
Tochka.by обратилась за комментарием в «Минскэнерго». В организации отметили, что еще разбираются в случившемся.
«Причиной технологического нарушения стало повреждение оборудования в трансформаторной подстанции ТП-4252. Специалисты работают над выяснением точных причин повреждения оборудования с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем», – рассказали журналисту в организации.