Россия впервые почти за 100 лет может остаться без посла в США

Россия впервые почти за 100 лет может остаться без посла в США1
- 7.10.2024, 18:28
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В Москву вернулся Анатолий Антонов, занимавший пост посла в Вашингтоне с 2017 года.
Россия впервые с 1930-х годов может надолго остаться без полноценного руководителя дипмиссии в США.
В воскресенье, 6 октября, в Москву вернулся Анатолий Антонов, занимавший пост посла в Вашингтоне с 2017 года. А назначать нового посла Кремль быстро не планирует, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди российских чиновников и в Государственной Думе.
Ранее возглавлявший в МИДе департамент по контролю над разоружением, в прошлом экс-замминистра обороны, Антонов незадолго до своего отъезда сообщал об угрозах личной расправы, которые якобы поступали ему лично и другим российским дипломатам. Указ президента в связи отъездом Антонова появится в ближайшие дни, сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спешить с заменой Антонова власти не видят смысла. «Сейчас с российским послом никто из официальных лиц (в США) все равно не общается, потому по большому счету не важно, кто станет новым представителем в Вашингтоне», — объясняет один из собеседников «Ведомостей».
Последний раз без посла в США Москва жила в конце 1930-х годов, когда после признания СССР Вашингтоном посольство возглавляли дипломаты в статусе «временного поверенного или полномочного представителя». В 1941 году первым советским послом в США стал Константин Уманский. Дольше всех в этой роли — с 1962 по 1986 год — задержался Анатолий Добрынин.
Вероятно продолжение работы в США заместителя посла, если Москва на какое-то время захочет продемонстрировать свое недовольство принимающей стороной, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Другой вариант — это назначение посла в США не с характерной для советской традиции позиции заместителя министра, а с позиции главы того или иного департамента МИДа, как это произошло, например, при назначении послом в Великобритании Андрея Келина в 2019 году.
«Вовсе не исключено, что в той или иной форме уровень российского представительства в Вашингтоне будет понижен», — допускает Кортунов.
О том, что Россия рассматривает возможность понижения статуса дипломатических отношений с США, в апреле говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. А в июне угрозу повторил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам Рябкова, отказаться от посольства в США Москва могла бы в ответ на конфискацию замороженных Вашингтоном золотовалютных резервов, а по словам Пескова — из-за более глубокого вовлечения США и их союзников в войну в Украине.