В Китае тех, кто не понимает математику, будут лечить
- 7.10.2024, 18:51
В Шанхае откроют специальную клинику.
В Шанхае откроют клинику для детей и взрослых, которые испытывают трудности в понимании математики. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Открытие специализированного медцентра запланировано на 8 октября на базе шанхайской больницы. Управление клиникой возьмет на себя коллектив психиатров в сотрудничестве с Институтом психологии и поведенческих наук Шанхайского университета Цзяо Тун.
Специалисты утверждают, что пространственные когнитивные способности играют важную роль в способности учащегося решать математические задачи, особенно связанные с геометрией. У учеников, испытывающих трудности с геометрией, наблюдается сниженная активность в теменной области мозга. Недостаток пространственного восприятия и воображения отрицательно сказывается также на понимании других предметов, таких как алгебра, химия и физика.
Предполагается, что лечение будет комплексным, включая возможное назначение лекарств. Сначала специалисты проведут диагностику и выявят причины затруднений в усвоении материала, а затем предложат соответствующее лечение.
Отзывы педагогов на открытие данного центра были неоднозначными, говорится в публикации.
Хотя центр изначально направлен на помощь детям, в нем могут проходить обследование и лечение и взрослые.
Стоимость приема пациента составляет 45 долларов. Клиника принимает по предварительной записи каждое утро вторника. Сообщается, что на октябрь уже нет свободных мест.