закрыть
7 октября 2024, понедельник, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Китае тех, кто не понимает математику, будут лечить

  • 7.10.2024, 18:51
В Китае тех, кто не понимает математику, будут лечить

В Шанхае откроют специальную клинику.

В Шанхае откроют клинику для детей и взрослых, которые испытывают трудности в понимании математики. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Открытие специализированного медцентра запланировано на 8 октября на базе шанхайской больницы. Управление клиникой возьмет на себя коллектив психиатров в сотрудничестве с Институтом психологии и поведенческих наук Шанхайского университета Цзяо Тун.

Специалисты утверждают, что пространственные когнитивные способности играют важную роль в способности учащегося решать математические задачи, особенно связанные с геометрией. У учеников, испытывающих трудности с геометрией, наблюдается сниженная активность в теменной области мозга. Недостаток пространственного восприятия и воображения отрицательно сказывается также на понимании других предметов, таких как алгебра, химия и физика.

Предполагается, что лечение будет комплексным, включая возможное назначение лекарств. Сначала специалисты проведут диагностику и выявят причины затруднений в усвоении материала, а затем предложат соответствующее лечение.

Отзывы педагогов на открытие данного центра были неоднозначными, говорится в публикации.

Хотя центр изначально направлен на помощь детям, в нем могут проходить обследование и лечение и взрослые.

Стоимость приема пациента составляет 45 долларов. Клиника принимает по предварительной записи каждое утро вторника. Сообщается, что на октябрь уже нет свободных мест.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский