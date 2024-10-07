Генсек Социал-демократической партии Германии уходит в отставку 1 7.10.2024, 19:06

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Кевин Кюнерт

Он не будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих федеральных выборах.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт принял решение уйти в отставку. Об этом говорится в его электронном письме, направленном членам партии в понедельник, 7 октября, выдержки из которого приводят немецкие СМИ. «Сейчас я сам не могу превозмочь себя, потому что, к сожалению, не здоров», - написал 35-летний политик, не сообщив подробностей своих проблем со здоровьем.

Кюнерт уточнил, что ему потребуется «энергия, необходимая для работы на посту и предвыборной кампании, чтобы снова обрести здоровье». Из его заявления также следует, что он не будет баллотироваться в бундестаг в 2025 году.

Согласно тексту письма политика от СДПГ, «несколько дней назад» он уведомил председателей партии Заскию Эскен и Ларса Клингбайля о том, что с 7 октября он покинет пост генерального секретаря, и поблагодарил их «за понимание, сочувствие и тесное сотрудничество».

Кюнерт занимал пост генсека социал-демократов с 2021 года и в том же году вошел в состав бундестага. До этого он был председателем молодежного отделения партии - «Молодых социалистов», организовав кампанию против «большой коалиции» СДПГ с блоком ХДС/ХСС.

В конце сентября, после провала на земельных выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, ушло в отставку руководство партии «Союз-90»/«зеленые». Сопредседатель партии Омид Нурипур заявил, что результаты выборов в ландтаги трех восточногерманских земель стали «самым крупным кризисом» для партии. Ожидается, что новые сопредседатели немецких «зеленых» будут выбраны на ближайшем съезде в Висбадене.

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