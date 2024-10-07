Норвегия увеличит финансовую поддержку Украины до $13 млрд 7.10.2024, 19:22

Сумма может быть увеличена.

Правительство Норвегии намерено увеличить сумму финансовой поддержки Украины до 135 млрд норвежских крон ($12,7 млрд) и продлить программу поддержки еще на три года, до 2030 года. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

«Мы продлеваем Программу поддержки Нансена для Украины еще на три года и увеличиваем общую структуру финансирования с 75 млрд норвежских крон до 135 млрд норвежских крон. Способность Украины защищать себя имеет решающее значение для украинского народа и для обеспечения безопасности Европы», — подтвердил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Новое финансирование — это минимум, на который может рассчитывать Украина: сумма может быть увеличена по мере необходимости, говорится в сообщении правительства.

Норвегия сформировала пятилетнюю программу помощи Украине (Nansen Support Programme for Ukraine) в мае прошлого года на сумму 75 млрд крон ($7 млрд).

Деньги выделяются как на военные, так и на гуманитарные проекты. Согласно программе, Украина получает 15 млрд крон ежегодно, однако в 2023 и 2024 годах объемы финансирования были увеличены: на 2,5 млрд крон и 7 млрд крон соответственно. Сейчас правительство Норвегии прелагает увеличить поддержку на 2024 год еще на 5 млрд крон, до общей суммы 27 млрд крон ($2,5 млрд). Из них 17 млрд крон — военная поддержка.

Всего с начала полномасштабного вторжения Украина получила от Норвегии 52,6 млрд норвежских крон ($4,9 млрд), из которых около 28 млрд крон было выделено на военную помощь и 24 млрд крон на гражданскую поддержку.

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