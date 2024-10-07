Лукашенко поручил сбивать беспилотники «физической силой» 9 7.10.2024, 20:01

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Диктатор подписал указ.

Диктатор Александр Лукашенко 7 октября подписал указ «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», который разрешает применять физическую силу и спецсредства в отношении беспилотных аппаратов, сообщает пресс-служба узурпатора.

Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.

В соответствии с указом правом на применение (использование) оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими (сотрудниками) воинских формирований и органов внутренних дел наделены также сотрудники (работники, должностные лица) иных военизированных организаций.

Под такими организациями понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Лукашенко, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы.

В воздушное пространство Беларуси уже несколько раз залетали российские «Шахеды». На перехват некоторых также поднимали боевые самолеты. 5 сентября как минимум один беспилотник был сбит над Гомелем.

Ранее Лукашенко также заявлял о подобных инцидентах, которые произошли в частности 9 августа. По его словам, тогда силы ПВО были приведены в повышенную боевую готовность и уничтожили несколько целей. Узурпатор заявлял, что прилетели они из Украины. Однако доказательств того, что беспилотники были именно украинскими, ни Лукашенко, ни Минобороны тогда не предоставили.

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