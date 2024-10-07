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Легендарный Леброн Джеймс впервые сыграл вместе с сыном за «Лейкерс»

  • 7.10.2024, 20:40
Легендарный Леброн Джеймс впервые сыграл вместе с сыном за «Лейкерс»

Историческое событие в НБА.

Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс и его сын Бронни впервые одновременно сыграли за «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА.

Отец и сын вышли на паркет в предсезонном поединке против «Финикс Санз», отыграв вместе более 4 минут.

39-летний Леброн отметился 19 очками в матче, Бронни не набирал баллов. Лейкерс в итоге проиграли «Финиксу» со счетом 114:118.

Впервые в истории НБА отец и сын вместе сыграли за одну команду, сообщает ESPN. Интересно, что в день матча Бронни исполнилось 20 лет.

Лейкерс выбрали Бронни Джеймса на драфте НБА этим летом. В июле прошлого года сын Леброна пережил остановку сердца во время тренировки, однако сумел вернуться в баскетбол после операции.

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