В Мюнхене завершился «Октоберфест» 2 7.10.2024, 21:16

Сколько литров пива выпили?

Оргкомитет немецкого фестиваля «Октоберфест» заявил, что гости мероприятия, выпили семь миллионов литров пива.

Это почти на 6% меньше, чем годом ранее (7,4 млн литров). При этом безалкогольное пиво стали покупать чаще (4–5% от общего количества продаж).

А вот еды было продано на 9% больше. Самым популярным блюдом была жареная курица.

Фестиваль начался в Мюнхене 21 сентября и продлился две недели. За это время его посетили 6,7 млн человек (в прошлом году было 7,2 млн).

Больше всего иностранцев приехало из США. Лидерами по числу туристов оказались также Италия, Великобритания, Польша, Австрия, Франция и Швейцария. К этой группе стран впервые в этом году присоединилась Индия.

По данным организатором, в этом году гости «Октоберфеста» потеряли 3,5 тысячи личных предметов. Среди них — 700 кошельков, 500 удостоверений личности, 315 смартфонов, 450 банковских карт. А еще 16 пар подтяжек для традиционных баварских кожаных шорт, 60 зонтиков и 45 ювелирных украшений (среди них — пять обручальных колец) и даже силиконовые брекеты.

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