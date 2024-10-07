Великобритания выделила Украине почти $4,5 млрд 1 7.10.2024, 21:26

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Для закупки оружия.

Великобритания предоставила Украине 3,5 млрд фунтов стерлингов (почти 4,5 млрд долларов) на закупку военного оборудования британского производства. Об этом сообщалось на сайте правительства страны в воскресенье, 6 октября.

Отмечается, что британская торговая миссия, в состав которой вошли представители министерства обороны, департамента по вопросам бизнеса и торговли и оборонной ассоциации ADS, посетила Украину, чтобы встретиться с украинским правительством и представителями промышленности и обсудить дальнейшее сотрудничество.

Как сообщается, эта миссия является продолжением июльского соглашения, что дает возможность Украине использовать 3,5 млрд фунтов стерлингов для закупки оружия.

«Углубляя наши связи с оборонной промышленностью Украины, мы расширяем собственный промышленный потенциал, одновременно усиливая возможности Украины. Мы стоим бок о бок с Украиной и будем оказывать поддержку столько, сколько потребуется», — заявил заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Люк Поллард, который возглавил торговую миссию.

На сайте британского правительства отмечается, что минобороны страны уже заключило контракты с компанией Thales на производство ракет для противовоздушной обороны, а также с Sheffield Forgemasters на изготовление поковок для артиллерийских орудий.

Сообщается, что дальнейшие соглашения находятся на стадии подготовки, а финансировать их Украина будет из собственных резервов и за счет 3,5 млрд фунтов стерлингов экспортного финансирования, предоставленного Великобританией.

В сентябре министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время визита в Киев объявил о пакете помощи для Украины на сумму 600 млн фунтов стерлингов (около $780 млн).

В британском правительстве отметили, что страна выделит не менее, как «242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрекращающихся российских атак, а также 484 млн долларов на фискальную поддержку и поставки военной техники.

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