Сотни людей зарегистрировались на аукцион, где продавали бутылку Sprite 1 7.10.2024, 21:41

1,084

Бутылка газировки принадлежала миллионеру.

Суд в Китае выставил на продажу имущество миллионера. Одним из лотов была бутылка Sprite. Эта новость стала вирусной в китайских соцсетях, на аукцион по продаже бутылки зарегистрировались сотни людей.

Бутылку напитка, которая обычно стоит 85 центов, выставили на торги за 60 центов, пишет South China Morning Post. Суд определил, что покупатель должен забрать товар лично, поскольку доставка невозможна.

Владелец бутылки был связан с двумя компаниями — биотехнологической фирмой и компанией по производству морепродуктов. Обе компании объявили о банкротстве, не оставив существенных активов.

Аукцион привлек значительное внимание — для участия в нем зарегистрировались 366 человек, а многие пользователи соцсетей начали обсуждать, стоило ли тратить ресурсы, чтобы продавать бутылку Sprite.

«Держу пари, что сама компания Sprite никогда не думала, что когда-нибудь будет такой аукцион», — написал один из комментаторов.

Другой подсчитал, что такая покупка никогда не будет выгодной, потому что покупателю еще придется потратиться на билеты на автобус — разве что напиток решит купить кто-то из сотрудников суда.

В итоге аукцион отменили, никто так и не купил спорную бутылку.

Это не первый раз, когда на аукцион выставляли мелкие предметы, например миску для мытья овощей, чашку и набор отверток. На одном из аукционов были проданы две бутылки просроченной омывайки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com