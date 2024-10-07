18 лет назад в Москве была убита журналистка Анна Политковская 7.10.2024, 21:51

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Анна Политковская

Заказчик убийства не был установлен.

7 октября 2024 года исполнилось 18 лет со дня убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. В этот день в 2006 году она была застрелена в подъезде ее дома на Лесной улице в Москве.

Анна Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий, многие репортажи журналистки были посвящены нарушениям прав человека в Чечне. Политковская открыто критиковала действующую власть и лично президента Владимира Путина, а также власти Чечни.

С заявлением в связи с 18-й годовщиной убийства журналистки выступили пять посольств стран – членов Коалиции за свободу СМИ. Это США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

«Мы помним Политковскую за ее отважную журналистскую деятельность перед лицом неоднократных запугиваний и насилия и призываем Россию соблюдать свои обязательства по (соблюдению) международного законодательства в сфере прав человека, включая право на свободу выражения мнений», – говорится в заявлении.

Международные организации и ряд государств призывали к проведению полноценного расследования убийства, поскольку российское расследование не установило главного – заказчика или заказчиков преступления, отмечает «Голос Америки».

Массовые акции во многих регионах России сейчас де-факто находятся под запретом. В ряде городов память Политковской почтили, принеся ее фотографии и цветы к памятникам жертв репрессий, в Москве – к дому, где её убили.

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии. В 2023 году стало известно, что он был освобождён из колонии, заключив контракт и отправившись на войну в Украину. Братья предполагаемого исполнителя убийства – следившие за Политковской Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 12 и 14 годам соответственно.

Однако коллеги и родные Политковской считают, что дело по факту не было раскрыто – мотивы преступников неясны, а кто являлся заказчиком, не установлено.

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