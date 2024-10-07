В центры рекрутинга украинской армии обратилось более 20 000 украинцев 7.10.2024, 23:46

По всей стране уже насчитывается 40 таких центров.

По состоянию на 6 октября более 20 000 человек обратились в центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

5091 из них уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны, а 1726 – начали службу или вскоре присоединятся к войску, отметили в оборонном ведомстве.

Центры предлагают более 10 000 вакансий, среди которых наиболее популярные: водители, операторы беспилотников, штабные работники и медики.

На прошлой неделе открылся новый центр рекрутинга в Тернополе. Всего в Украине насчитывается 40 таких центров, первый из которых открыт 12 февраля во Львове. Остальные центры начали активно открываться с конца марта 2024 года.

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