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РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в порту Одессы

  • 8.10.2024, 1:07
РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в порту Одессы

Есть погибший и раненые.

Вечером в понедельник, 7 октября, россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами, в результате попаданий есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его данным, целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой оккупанты попали в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.

Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – легкой. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь.

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