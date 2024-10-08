Боеприпасы, на которые неравнодушные словаки собрали более 4 млн евро, уже в Украине 8.10.2024, 5:24

На собранные средства удалось закупить 122 тонны боеприпасов.

В Украину прибыла партия боеприпасов, на которую 70 тысяч граждан Словакии пожертвовали более 4 миллионов евро в начале этого года.

Об этом сообщает TV Joj.

Представитель кампании «Боеприпасы для Украины» Федор Блащак рассказал, что на собранные средства удалось закупить 122 тонны боеприпасов. Их на шести грузовиках отвезли на логистический склад, откуда передали Украине.

Сбор боеприпасов, напомним, начался после того, как правительство Словакии объявило, что не присоединится к инициативе чешского правительства по сбору боеприпасов. Словацкий премьер, более того, с пренебрежением отнесся к сбору.

Весь процесс – от объявления о том, что боеприпасы закупаются на собранные средства, до сообщения о том, что они уже в Украине – занял четыре-пять месяцев.

«Кому-то это может показаться долгим – 4-5 месяцев, но для поставок военной техники и боеприпасов это рекордный срок», – отмечает Блащак, объясняя, что каждая единица боеприпасов должна была быть проверена, и это требовало много бумажной работы.

Представитель «Боеприпасов для Украины» отметил, что остальные 500 тысяч евро, которые собрали для помощи Украине, используют на закупку боеприпасов к гранатометам. Их должны доставить до конца года, уточнил Блащак.

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