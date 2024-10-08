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Украинцы разбили колонну РФ из 50 единиц техники на Купянском направлении

  • 8.10.2024, 7:48
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Украинцы разбили колонну РФ из 50 единиц техники на Купянском направлении
Фото: GettyImages

Ликвидировали почти всех оккупантов, а тех, кто выжил — взяли в плен.

На Харьковщине ВС РФ попытались провести масштабный механизированный штурм с участием 50 единиц бронированной техники. Украинские пограничники дали бой, разгромили колонну и набрали пленных. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«50 единиц бронированной техники противника шло на Купянское направление. Но бойцы бригады «Месть» были подготовлены. Во время отражения вражеского штурма пограничники ликвидировали почти всех оккупантов, а тех, кто выжил — взяли в плен. Среди них — боевик, оказавшийся родом из Иркутской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пленный оккупант не оказывал сопротивления, а вот его командир попытался бросить в украинских защитников гранату.

Как сообщили в бригаде «Месть», за неделю им удалось ликвидировать 97 оккупантов и ранить 92-х. Двух россиян они взяли в плен. Уничтожены танки, броневики и склады боекомплекта.

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