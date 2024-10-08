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Песков занервничал из-за атаки украинских хакеров на рупоры Кремля

  • 8.10.2024, 7:53
  • 4,652
Песков занервничал из-за атаки украинских хакеров на рупоры Кремля
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

В РФ заявили о «беспрецедентной» кибератаке в день рождения Путина.

В РФ заявили о «беспрецедентной» кибератаке на российские государственные телеканалы, которая произошла 7 октября.

Об этом в своем отчете пишут аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания заявила, что неизвестные взломали ее онлайн-сервисы во время «беспрецедентной» атаки, а прокремлевское российское издание «Газета» сообщило, что атака остановила вещание телеканалов «Россия-1», «Россия-24», «Россия Культура», «Карусель» и еще около 80 региональных телерадиокомпаний.

В отчете отмечается, что хакеры использовали тип вируса-шифровальщика, который удаляет файлы, а не просто шифрует их. Из-за этого российским рупорам Кремля придется восстанавливать резервные копии своих систем.

На кибератаку отреагировал даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он расценил ее как атаку на российскую критическую инфраструктуру.

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