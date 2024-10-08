Украинские бойцы отбросили врага и освободили своих пленных.
- 8.10.2024, 7:57
- 2,050
Украинские бойцы отбросили врага и освободили своих пленных.
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отвоевали позиции у армии РФ, спасли четырех украинских военнослужащих из российского плена. Об этом информируют пресс-службы бригады и тактической группы «Кременная».
Сообщается, что во время передвижения между позициями на линии боевого столкновения на Лиманском направлении четверо украинских военнослужащих попали в засаду, устроенную диверсионной группой врага численностью до 10 человек.
Захваченные врасплох военнослужащие не смогли оказать эффективного сопротивления, поэтому россияне пленили их и под прикрытием лесополосы повели к своим позициям.
Бойцы 3-й штурмовой заметили подозрительное движение у линии боевого столкновения через камеру БПЛА и выяснили, что группа прикрепленных к бригаде военнослужащих не достигла точки назначения, с ними нет связи. На выяснение причин ушло несколько минут, в пробеле зеленых насаждений оператор БПЛА заметил передвижение ДРГ противника и сообщил об этом командиру.
Ход операции
Командир одного из батальонов 3-го штурмового мгновенно оценил ситуацию и дал приказ на выезд группе быстрого реагирования для уничтожения диверсионной группы и спасения пленных.
Бойцы мгновенно загрузились в бронетранспортер М113 и выдвинулись на перехват россиян. Догнали их, когда они уже приближались к своим позициям.
Военнослужащие Третьей штурмовой с ходу вступили в бой, связав противника штурмовым огнем. Оставив пленных, враг вынужден был отстреливаться. Во время огневого контакта пленные смогли сбежать и в течение суток самостоятельно вернуться на украинские позиции. Враг был отброшен, а положение ВСУ на этом участке фронта восстановлено.
«Результат боя решила объединенная огневая поддержка батальона и бригады, а также личное мужество и отвага личного состава 3-й ОШБр» , - говорится в сообщении тактической группы «Кременная».
В бою украинские военнослужащие уничтожили диверсионную группу российских оккупантов, повредили и уничтожили укрепление противника, создав предпосылки для дальнейшего успеха на этом участке.