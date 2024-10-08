Медведев подшакалил 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.10.2024, 7:59

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Дмитрий Медведев

Обычный язык недостаточен в силу неадекватности персонажа.

В случае с Медведевым нужны новые, необычные слова, определяющие, чем занят этот персонаж. Обычный язык недостаточен в силу необычности явления.

В Соединенных Штатах пост президента обязывает к достойному поведению и после того, как человек оставил свой пост. Даже Трамп, личность своеобразная, в общем не демонстрирует ничего подобного тому, что творит Медведев. Этот разве еще только штаны не спустил на людях. Наглое, развязное хамство, оскорбления.

Медведев мог бы поучиться не только у президентов Соединенных Штатов, но и, например, у бывших руководителей китайской компартии. Есть там аналоги Медведева?

Если ты ведешь себя недостойно, то тем самым дискредитируешь государственную власть, опускаешь ее до уровня питерской подворотни. Так, как Медведев, бывший президент вести себя не должен. Даже если он был президентом-фикцией, как в случае Медведева.

Каким же адекватным языком описать выступления Медведева? Мы предлагаем глагол «подшакаливать». Его в далекие 90- употребил генерал Дудаев. Сегодня Медведев опять что-то заявил о тактическом ядерном оружии в связи с возможностью его применения диктатором Лукашенко. Подшакалил.

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