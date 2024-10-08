Харрис отказалась от переговоров с Путиным по Украине

Харрис отказалась от переговоров с Путиным по Украине4
- 8.10.2024, 8:20
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Вице-президент США обвинила Трампа в подготовке капитуляции.
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что не станет встречаться на двусторонней основе с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны РФ против Украины. Она исключила мирный процесс без участия Киева.
Об этом сообщает CNN.
В ходе интервью в передаче «60 минут» («60 Minutes») вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии подчеркнула, что «о будущем Украины должна сказать Украина».
Также Харрис отметила важность соблюдения Устава Организации Объединенных Наций в мирном процессе по завершению российской агрессии против Украины.
«Не будет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и устава ООН в том, как выглядит этот успех», - сказала она.
При этом Харрис уклонилась от ответа, поддержит ли она усилия по расширению Организации Североатлантического договора или НАТО, чтобы включить в нее Украину.
«Это все вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда это дойдет до того момента. Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины оградить себя от неспровоцированной агрессии России», - отметила она.
Харрис не обошла вниманием и недавние заявления Дональда Трампа, что якобы при его президентстве Путин не начал бы широкомасштабное вторжение в Украину.
По ее словам, если бы Трамп сидел в Овальном кабинете, то «Путин сидел бы сейчас в Киеве».
«Он говорит о том, что он может закончить это в первый день. Вы знаете, что это? Речь идет о капитуляции», - отметила Харрис.