закрыть
8 октября 2024, вторник, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Харрис отказалась от переговоров с Путиным по Украине

4
  • 8.10.2024, 8:20
  • 4,146
Харрис отказалась от переговоров с Путиным по Украине

Вице-президент США обвинила Трампа в подготовке капитуляции.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что не станет встречаться на двусторонней основе с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны РФ против Украины. Она исключила мирный процесс без участия Киева.

Об этом сообщает CNN.

В ходе интервью в передаче «60 минут» («60 Minutes») вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии подчеркнула, что «о будущем Украины должна сказать Украина».

Также Харрис отметила важность соблюдения Устава Организации Объединенных Наций в мирном процессе по завершению российской агрессии против Украины.

«Не будет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и устава ООН в том, как выглядит этот успех», - сказала она.

При этом Харрис уклонилась от ответа, поддержит ли она усилия по расширению Организации Североатлантического договора или НАТО, чтобы включить в нее Украину.

«Это все вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда это дойдет до того момента. Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины оградить себя от неспровоцированной агрессии России», - отметила она.

Харрис не обошла вниманием и недавние заявления Дональда Трампа, что якобы при его президентстве Путин не начал бы широкомасштабное вторжение в Украину.

По ее словам, если бы Трамп сидел в Овальном кабинете, то «Путин сидел бы сейчас в Киеве».

«Он говорит о том, что он может закончить это в первый день. Вы знаете, что это? Речь идет о капитуляции», - отметила Харрис.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский