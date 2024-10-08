Белоруска нашла поляну боровиков и плачет от счастья 6 8.10.2024, 8:26

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Эмоциональное видео собрало два миллиона просмотров.

Видео удачного похода в лес поделился в тиктоке мужчина по имени Олег. Вместе с матерью они собирали грибы в Ивьевском районе Гродненской области.

«Сыночек, посмотри, как их много, — не может сдержать восторга женщина. — Спасибо тебе, Господи, что привел на эту тропинку. Обалдеть!»

«Одни боровики. Вот это урожай, я понимаю», — радуется мужчина.

Этот ролик за несколько дней собрал 2 миллиона просмотров.

В еще одном видео мужчина показал, сколько грибов собрала их семья — в кадре несколько ведер и корзин.

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