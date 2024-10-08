Белоруска нашла поляну боровиков и плачет от счастья

Белоруска нашла поляну боровиков и плачет от счастья6
- 8.10.2024, 8:26
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Эмоциональное видео собрало два миллиона просмотров.
Видео удачного похода в лес поделился в тиктоке мужчина по имени Олег. Вместе с матерью они собирали грибы в Ивьевском районе Гродненской области.
«Сыночек, посмотри, как их много, — не может сдержать восторга женщина. — Спасибо тебе, Господи, что привел на эту тропинку. Обалдеть!»
@olegbest83
Урожай года "БОРОВИКОВ" 2024♬ оригинальный звук - ОЛЕГ Шнып - Тарнапович
«Одни боровики. Вот это урожай, я понимаю», — радуется мужчина.
Этот ролик за несколько дней собрал 2 миллиона просмотров.
В еще одном видео мужчина показал, сколько грибов собрала их семья — в кадре несколько ведер и корзин.
@olegbest83
УРОЖАЙ В 20-Х ЧИСЛАХ СЕНТЯБРЯ 24 ГОДА, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ♬ оригинальный звук - ОЛЕГ Шнып - Тарнапович