«Ключевая ставка Москвы»: появился неожиданный прогноз по выборам в США 1 8.10.2024, 8:56

6,016

Картина не столь однозначна.

Политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев согласился с мнением о том, что шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис на президентское кресло США на сегодня равны.

«Да, шансы равны. В Украине молодые люди, которые связаны с американским и британским посольством декларируют, что Камала Харрис уже на белом коне, однако картина не столь однозначна», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт напомнил о том, что в 2016 году Хиллари Клинтон «рисовали» отрыв от Дональда Трампа в 8%, но в итоге победил Трамп.

«Сегодня судьба выборов решается в 7 колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Последние соцопросы показывают, что в двух штатах лидирует Харрис, в трех – Трамп, и еще в двух штатах ситуация 50 на 50», - пояснил он.

В то же время собеседник отметил, что Кремлю выгоден сценарий, при котором проигравший кандидат не признает победу оппонента.

«Чтобы победила не Харрис, а хаос в Соединенных Штатах. Возможно, это даже ключевая ставка Москвы», - добавил Золотарев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com