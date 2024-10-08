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«Ключевая ставка Москвы»: появился неожиданный прогноз по выборам в США

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  • 8.10.2024, 8:56
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«Ключевая ставка Москвы»: появился неожиданный прогноз по выборам в США

Картина не столь однозначна.

Политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев согласился с мнением о том, что шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис на президентское кресло США на сегодня равны.

«Да, шансы равны. В Украине молодые люди, которые связаны с американским и британским посольством декларируют, что Камала Харрис уже на белом коне, однако картина не столь однозначна», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт напомнил о том, что в 2016 году Хиллари Клинтон «рисовали» отрыв от Дональда Трампа в 8%, но в итоге победил Трамп.

«Сегодня судьба выборов решается в 7 колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Последние соцопросы показывают, что в двух штатах лидирует Харрис, в трех – Трамп, и еще в двух штатах ситуация 50 на 50», - пояснил он.

В то же время собеседник отметил, что Кремлю выгоден сценарий, при котором проигравший кандидат не признает победу оппонента.

«Чтобы победила не Харрис, а хаос в Соединенных Штатах. Возможно, это даже ключевая ставка Москвы», - добавил Золотарев.

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