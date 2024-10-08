Обнаружен уникальный Porsche 90-х с пробегом 130 км

Обнаружен уникальный Porsche 90-х с пробегом 130 км1
- 8.10.2024, 9:06
Эксклюзивное авто продают за $1,2 миллиона.
В Лондоне на аукцион RM Sotheby's выставили Porsche 911 Turbo 1993 года. За спорткар планируют получить до 900 000 фунтов стерлингов ($1 200 000). О нем рассказали на сайте аукционного дома.
Porsche 911 Turbo в 964 кузове довольно редкие и ценятся коллекционерами, однако обычно все же дешевле. Конкретно этот особенный, ведь принадлежит к лимитированной серии Turbo S Lightweight.
Изготовили всего 86 таких купе. К тому же, это авто является капсулой времени — его пробег составляет всего 130 кг и оно идеально сохранилось. Несмотря на это недавно ему освежили лакокрасочное покрытие кузова.
Porsche 911 Turbo S Lightweight, по сути, является серийной версией гоночного авто из чемпионата IMSA. С него сняли кондиционер и задние сиденья и часть шумоизоляции, установили более тонкие окна и дверные карты.
К тому же, часть кузовных панелей спорткара изготовили из стеклопластика. Масса авто уменьшилась на 180 кг — до 1300 кг.
Доработали и двигатель Porsche 911 Turbo. Мощность 3,3-литровой оппозитной турбошестерни выросла до 381 л. с.