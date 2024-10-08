Сырский обсудил с главой армии США реализацию плана победы Украины
- 8.10.2024, 9:44
Особое внимание было уделено военной составляющей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Чарльзом Брауном. Они обсудили ключевые вопросы поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Сырский выразил благодарность США за мощную военную и политическую помощь, а также за совместные мероприятия, направленные на развитие возможностей украинских Сил обороны.
Во время разговора была проанализирована текущая ситуация с безопасностью в Украине и обсуждены критические потребности Вооруженных Сил в оружии, технике и боеприпасах.
Особое внимание было уделено реализации военной составляющей плана победы президента Украины, а также подготовке к 25-му заседанию в формате «Рамштайн». Генерал Чарльз Браун подтвердил полную поддержку США и готовность продолжать практическую помощь в борьбе с российским агрессором.
Около месяца назад президент Украины Владимир Зеленский представил план победы в войне, который уже был презентован президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост президента США – Камале Харрис и Дональду Трампу во время визита Зеленского в Соединенные Штаты.