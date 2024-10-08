Путин обиделся на военных 2 8.10.2024, 9:51

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Владимир Путин ставил российским военным задачу освободить Курскую область к его дню рождения – к 7 октября. В реалистичности достижения этой цели сразу сомневался министр обороны РФ Андрей Белоусов и оказался прав, пишет российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в минобороны и АП.

«Президент, конечно, расстроен. Резких движений, скорее всего, пока делать не будет. Но уже поинтересовался – раз не получилось сделать ему подарок на день рождения, получит ли он подарок в виде Курской области хотя бы на Новый год? Надеется, что в эти сроки все выйдет», - рассказал источник паблика в окружении президента.

При этом военные не уверены, что освободить Курскую область получится до конца года. «Прогнозы есть самые разные. Вообще, не понимаю, куда нам спешить и зачем ставить такие задачи. Успеем с Курской областью разобраться», - сказал собеседник канала в минобороны.

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