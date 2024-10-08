В живописном месте под Минском продается готовое решение для загородной жизни 8.10.2024, 10:14

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С отличным интерьером, мебелью, бытовой техникой и сауной.

В 20 километрах от Минска, в живописном месте у леса, продается готовое решение для загородной жизни: с отличным интерьером, мебелью, бытовой техникой и сауной. Отопление электрическое, но по льготному тарифу, участок — с ландшафтным дизайном. Есть возможность сделать второй этаж — осталось закончить отделку, пишет Realt.

Расположен этот объект в Смолевичском районе, рядом со съездом со скоростной трассы М1. Расстояние до Минска — 20 километров. Деревня Старина небольшая и тихая, с двух сторон ее окружает лес.

Дом построен в 2021 году по современному архитектурному проекту. Стены из блоков, на утепленной крыше с мансардными окнами — черная металлочерепица. Отделка фасада комбинированная — декоративная штукатурка в белом цвете со вставками из дерева темно-коричневого цвета.

Общая площадь 113 квадратов. Внутри находим большую гостиную с минималистичным камином и выходом на террасу. Эта часть дома объединена с кухонной и столовой зонами. В составе помещений имеется две спальни (одна из них собственной ванной), санузел с сауной, холл и топочная.

Второй этаж тоже можно задействовать: там запроектированы три комнаты и санузел. Вода, отопление и теплый пол там уже разведены. Строительные материалы для возведения потолка и перегородок на втором этаже прилагаются.

Во внутренней отделке первого этажа преобладают спокойные, натуральные оттенки и стойкие в эксплуатации материалы, интерьер современный, стильный.

Кухня укомплектована всей необходимой бытовой техникой: варочная поверхность, холодильник, духовой шкаф, мощная вытяжка и посудомоечная машина.

На полах в холле, гостиной и санузлах — итальянский керамогранит с водной системой подогрева, в спальнях — паркетная доска Сoswic.

Отопление электрическое (по льготному тарифу), с возможностью программирования и удаленного управления через смартфон. Водопровод центральный, канализация местная.

Участок 14 соток, с ландшафтным дизайном, уличными фонарями и видеонаблюдением. Территория огорожена, на въезде стоят откатные ворота.

Стоимость этого дома — 270 000 долларов.

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