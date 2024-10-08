Forbes: У элитной бригады ВСУ самые «навороченные» танки Abrams 8.10.2024, 10:23

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Украинские бойцы модифицировали американскую технику.

Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, которая 15 месяцев непрерывно участвовала во многих самых кровопролитных боях с россиянами на востоке и в начале сентября отправилась на заслуженный отдых и перезагрузку, возможно, имеет самые «навороченные» американские танки Abrams.

Единственный танковый батальон подразделения был оснащен американскими Abrams модели M-1A1 Situational Awareness 2000-х годов, которые не являются самыми защищенными, однако украинские машины могут быть самыми модифицированными, пишет Forbes, ссылаясь на видео, в котором 47-я бригада показала на учениях уцелевшие машины:

«69-тонные четырехместные М-1 щеголяют блоками реактивной брони американского производства по бокам и блоками реактивной брони украинского производства на башнях в качестве местной решетчатой брони против беспилотников и радиоглушителей, заземляющих дроны».

Журналисты отметили, что улучшения предназначены для борьбы с двумя основными угрозами - противотанковыми ракетами и взрывоопасными беспилотниками. «Реактивная броня взрывается наружу, отклоняя боеголовки ракет. Клеточная броня и глушитель отключают и блокируют взрывоопасные беспилотники», - подчеркивается в материале.

Неизвестно, сколько танков Abrams осталось у 47-й бригады после боев. По сведениям аналитиков Oryx, были уничтожены шесть таких танков, а восемь - повреждены или брошены.

«Странно, что Соединенные Штаты не отправили замену M-1. Те первые 31 Abrams, которые прибыли в Украину год назад, являются единственными Abrams, которые американцы пообещали, несмотря на то, что на складах в Соединенных Штатах находятся буквально тысячи танков», - говорится в статье.

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