«Бесстыжая демагогия»: белорус ответил на заявления Лукашенко о сельском хозяйстве

«Бесстыжая демагогия»: белорус ответил на заявления Лукашенко о сельском хозяйстве3
- 8.10.2024, 10:37
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Как живет белорусская деревня?
Лукашенко заявил, что «бесконечно благодарен труженикам села, спасшим Беларусь в 90-е и спасающим опять во временна санкционного давления».
Диктатор грозится проехать по всей стране, везде низко поклониться селянам. Читатель сайта Charter97.org жестко ответил на заявления Лукашенко:
— На сельском хозяйстве лучше всего видны ужасные последствия правления самозванца. В нем особенно отвратительно видна коррупция и бесхозяйственность. Начальство ворует из-за порочности системы, рядовые колхозники — из-за безысходности. Катастрофически упали численность и уровень жизни сельского населения. Агрохунта не дает сельским жителям возможности вырваться из бесправной нищеты, подумывая закрепостить их по-сталински.
Недавно Кочанова предлагала запретить менять место жительства белорусам без разрешения режима.
Бесстыжая демагогия диктатора не скроет и не исправит его преступную политику на селе.