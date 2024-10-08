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«Бесстыжая демагогия»: белорус ответил на заявления Лукашенко о сельском хозяйстве

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  • 8.10.2024, 10:37
  • 1,966
«Бесстыжая демагогия»: белорус ответил на заявления Лукашенко о сельском хозяйстве

Как живет белорусская деревня?

Лукашенко заявил, что «бесконечно благодарен труженикам села, спасшим Беларусь в 90-е и спасающим опять во временна санкционного давления».

Диктатор грозится проехать по всей стране, везде низко поклониться селянам. Читатель сайта Charter97.org жестко ответил на заявления Лукашенко:

— На сельском хозяйстве лучше всего видны ужасные последствия правления самозванца. В нем особенно отвратительно видна коррупция и бесхозяйственность. Начальство ворует из-за порочности системы, рядовые колхозники — из-за безысходности. Катастрофически упали численность и уровень жизни сельского населения. Агрохунта не дает сельским жителям возможности вырваться из бесправной нищеты, подумывая закрепостить их по-сталински.

Недавно Кочанова предлагала запретить менять место жительства белорусам без разрешения режима.

Бесстыжая демагогия диктатора не скроет и не исправит его преступную политику на селе.

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