Мастера пустых полей
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 8.10.2024, 10:38
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Все, чего коснулся Путин, превращается в труху.
Как известно, из-за 24 февраля, из-за Путина, российский футбол загнан под санкции. Скоро будет три года. Было объявлено, что «пойдем на восток», играть в третьей лиге. Что там? Какие новости?
Сегодня футбольная сборная Таджикистана отказалась играть в ноябре со сборной Россией. Дескать, у нас расписание занято, «нестыковка по планам».
Несколько дней назад со сборной России отказалась играть сборная Пакистана, сослалась на «отсутствие согласование с правительством». Та же история со сборной Танзании.
Что же делать? С кем играть? Варианты есть. Можно бросить вызов командам Абхазии и Южной Осетии. Или же проводить матчи со сборной Госдумы, администрации президента, объединенной командой пропагандистов (Соловьев за капитана).
Все, чего коснулся Путин, превращается в труху. Это в полной мере относится к спорту. И не только к футболу. Недавно завершилась шахматная олимпиада, где России не было из-за Путина с его 24 февраля.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»