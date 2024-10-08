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Мастера пустых полей

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 8.10.2024, 10:38
  • 1,252
Мастера пустых полей

Все, чего коснулся Путин, превращается в труху.

Как известно, из-за 24 февраля, из-за Путина, российский футбол загнан под санкции. Скоро будет три года. Было объявлено, что «пойдем на восток», играть в третьей лиге. Что там? Какие новости?

Сегодня футбольная сборная Таджикистана отказалась играть в ноябре со сборной Россией. Дескать, у нас расписание занято, «нестыковка по планам».

Несколько дней назад со сборной России отказалась играть сборная Пакистана, сослалась на «отсутствие согласование с правительством». Та же история со сборной Танзании.

Что же делать? С кем играть? Варианты есть. Можно бросить вызов командам Абхазии и Южной Осетии. Или же проводить матчи со сборной Госдумы, администрации президента, объединенной командой пропагандистов (Соловьев за капитана).

Все, чего коснулся Путин, превращается в труху. Это в полной мере относится к спорту. И не только к футболу. Недавно завершилась шахматная олимпиада, где России не было из-за Путина с его 24 февраля.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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