Мастера пустых полей Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

8.10.2024, 10:38

1,252

Все, чего коснулся Путин, превращается в труху.

Как известно, из-за 24 февраля, из-за Путина, российский футбол загнан под санкции. Скоро будет три года. Было объявлено, что «пойдем на восток», играть в третьей лиге. Что там? Какие новости?

Сегодня футбольная сборная Таджикистана отказалась играть в ноябре со сборной Россией. Дескать, у нас расписание занято, «нестыковка по планам».

Несколько дней назад со сборной России отказалась играть сборная Пакистана, сослалась на «отсутствие согласование с правительством». Та же история со сборной Танзании.

Что же делать? С кем играть? Варианты есть. Можно бросить вызов командам Абхазии и Южной Осетии. Или же проводить матчи со сборной Госдумы, администрации президента, объединенной командой пропагандистов (Соловьев за капитана).

Все, чего коснулся Путин, превращается в труху. Это в полной мере относится к спорту. И не только к футболу. Недавно завершилась шахматная олимпиада, где России не было из-за Путина с его 24 февраля.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com