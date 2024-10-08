Опубликован рейтинг смартфонов с лучшим экраном 8.10.2024, 10:51

iPhone пролетел мимо топ-10.

Эксперты DxOMark, которые регулярно тестирует смартфоны по самым разным критериям, обновили рейтинг устройств с лучшими экранами. Для анализа дисплеев специалисты тестируют яркость и четкость изображения, качество цветопередачи, реакцию сенсора и другие параметры.

В настоящий момент 1 место в топе занимает Google Pixel 9 Pro XL, который получил 158 баллов. На втором и третьем местах оказались Honor Magic 6 Pro (157) и Google Pixel 9 (156). Топовый iPhone 16 Pro Max разместился лишь на семнадцатой позиции, получив 150 баллов.

Интересно, что предшественники iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеют лучшие показатели – они разместились на 13-м и 12-м местах соответственно, имея 151 балл. По мнению экспертов у iPhone 16 Pro Max в определенных условиях замечено несоответствие яркости HDR10, а также фантомные нажатия, возникающие в альбомной ориентации.

В топ-10 смартфоном с лучшими экранами также попали Samsung Galaxy S24 Ultra, Pixel 8 Pro, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S24, Pixel 8 и Vivo X100 Pro. Дисплеи этих устройств хвалят за цветопередачу, хорошую читаемость в помещении и под открытым небом, а также плавность картинки и отзывчивость.

Дисплеи Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 базируются на OLED-матрице: в Google их называют Super Actua Display. Но если в обычной версии используется панель LTPO, то в «прошке» – LTPO OLED. Впрочем, по большому счету, между ними нет серьезных отличий.

Интересно, что Pixel 9 Pro XL также обошел iPhone 16 Pro Max в тесте камер DxOMark. Самый дорогой смартфон Apple делит четвертое место с Huawei Mate 60 Pro и Oppo Find X7 Ultra. Прошлогодний iPhone 15 Pro находится во восьмом месте.

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