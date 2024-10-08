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В Бресте с сегодняшнего дня не будет проводиться популярный у туристов «ритуал»

  • 8.10.2024, 10:56
  • 1,546
В Бресте с сегодняшнего дня не будет проводиться популярный у туристов «ритуал»

Поставили на паузу.

На известной пешеходной улице Советской в Бресте четыре дня не будет проводиться церемония зажжения керосиновых фонарей. Об этом сообщила пресс-служба горисполкома.

Популярный у туристов «ритуал» поставили на паузу с 8 по 11 октября включительно. Причина — плановые профилактические работы по содержанию и ремонту городских керосиновых фонарей.

О времени зажжения фонарей городские власти пообещали сообщить дополнительно.

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