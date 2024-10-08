В Россию запретили ввозить продукцию трех белорусских заводов
- 8.10.2024, 11:14
Есть вопросы к мясу и сухому молоку.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ приняла решение временно ограничить ввоз в Россию пищевой продукции с трех белорусских предприятий.
Причиной стали повторные нарушения, выявленные в ходе контроля продукции:
• ООО «Велес-Мит», комплекс первичной переработки — листерии (род бактерий, которые являются возбудителями заболеваний животных и человека. — Прим. ред.) в говядине;
• УПП «Глубокский мясокомбинат» — антибиотик азитромицин в готовых мясных изделиях;
• ОАО «Лунинецкий молочный завод» — превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в сухом молоке.
Как отмечают в российском ведомстве, продукция указанных предприятий, отгруженная в адрес российских получателей до 8 октября включительно, будет приниматься в обычном режиме.