Под Минском затопило въезд на МКАД 1 8.10.2024, 11:36

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На дороге возник затор.

В Ждановичах Минского района 8 октября затопило въезд на МКАД. Вероятно, что-то прорвало, но что именно, пока неизвестно.

«Проехать еще было возможно, но ситуация развивается стремительно», — рассказал один из проезжавших там водителей, передал портал Onliner.

Происшествие случилось около улицы Вязынской. Очевидец поделился своей версией случившегося: прорвало теплосеть. Официальной информации от госорганов пока нет.

Другие водители, которые тоже проезжали данный участок, сообщили о «стойком запахе канализации». На дороге возник затор.

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