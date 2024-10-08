закрыть
8 октября 2024, вторник, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: КНДР готовит своих солдат на войну против Украины

14
  • 8.10.2024, 11:37
  • 7,142
СМИ: КНДР готовит своих солдат на войну против Украины

В Минобороны Южной Кореи раскрыли детали.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может отправить своих военных в Украину в поддержку Российской Федерации (РФ). Возможность такого развития сценария является очень вероятной.

Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хена, которого цитирует The Korea Times .

Во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях, министр напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания (отправки войск в Украину, - ред.) является очень вероятной», - заявил министр.

В частности, он добавил, что недавнее сообщение о погибших военных КНДР на временно оккупированных территориях Украины также, вероятно, «правдиво».

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич