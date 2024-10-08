СМИ: КНДР готовит своих солдат на войну против Украины

СМИ: КНДР готовит своих солдат на войну против Украины14
- 8.10.2024, 11:37
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В Минобороны Южной Кореи раскрыли детали.
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может отправить своих военных в Украину в поддержку Российской Федерации (РФ). Возможность такого развития сценария является очень вероятной.
Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хена, которого цитирует The Korea Times .
Во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях, министр напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.
«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания (отправки войск в Украину, - ред.) является очень вероятной», - заявил министр.
В частности, он добавил, что недавнее сообщение о погибших военных КНДР на временно оккупированных территориях Украины также, вероятно, «правдиво».