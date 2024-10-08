Диетолог назвал лучший овощ для похудения

Диетолог назвал лучший овощ для похудения3
- 8.10.2024, 11:42
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Богат витамином С и содержит минимум калорий.
Если вы уже начали добавлять в свой рацион полезные блюда для похудения, внесли изменения в режим тренировок и отказались от вредных привычек, пора сделать следующий шаг.
Добавьте больше болгарского перца в меню.
Диетолог Ким Явиц объясняет, почему именно этот овощ — лучший выбор для тех, кто стремится похудеть. Больше о пользе продукта пишет издание eatthis.com.
Почему болгарский перец является оптимальным для потери веса?
Низкая калорийность
«Болгарский перец — это универсальный, вкусный и сытный продукт, к тому же он очень низкокалорийный, что делает его идеальным для похудения», — говорит Явиц.
Этот овощ содержит всего 39 калорий на чашку — минимальное влияние на вашу ежедневную норму калорий.
Высокое содержание клетчатки
«Кроме низкого содержания калорий, болгарский перец содержит около трех граммов клетчатки на чашку и имеет высокий уровень воды. Согласно одному из больших исследований, употребление пищи с высоким содержанием воды и клетчатки положительно влияет на процесс похудения», — добавляет она.
Витамин С как дополнительное преимущество
Еще одной сильной стороной болгарского перца есть высокий уровень витамина С.
Чашка красного болгарского перца содержит примерно 190 миллиграммов витамина С — это вдвое больше рекомендованной суточной нормы для взрослого человека. В небольшом исследовании было обнаружено, что люди с достаточным количеством витамина С сжигали на 25% больше жира во время физических нагрузок по сравнению с теми , у кого наблюдался его дефицит, — объясняет Явиц.
Как увеличить количество болгарского перца в рационе?
Если вы хотите употреблять в пищу больше болгарского перца, есть множество способов включить его в свое ежедневное меню. Явиц рекомендует добавить нарезанный кубиками перец вместе с луком к яичнице на завтрак, перекусывать мини-болгарским перцем с хумусом между едой или добавлять жареный перец в салат во время обеда.
«Мой любимый рецепт для ужина — это фаршированный перец: заполняю его смесью приправленного нежирного говяжьего фарша, лука, чеснока, помидоров и немного сыра, а затем запекаю до мягкости», — делится она своим рецептом.
Важен ли цвет перца?
Перед тем как отправиться в кухню, Явиц объясняет интересную деталь о болгарском переце: «Желтый, оранжевый и красный перец происходят из того же растения, что и зеленый, просто они более спелые», — отмечает диетолог.
Она подчеркивает, что независимо от цвета все виды болгарского перца имеют одинаковую калорийность и состав макроэлементов.
«Однако цвета имеют значение с точки зрения полезных веществ. Например, в оранжевом перце содержится антиоксидант лютеин, который помогает уменьшать воспаление. А красный перец является богатым источником бета-каротина, который способствует здоровью глаз. Поэтому следует чередовать разные цвета, чтобы получить максимум пользы», — заключает Явиц.