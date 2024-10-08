В Беларуси несколько дней могут быть проблемы с интернетом 2 8.10.2024, 12:21

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Насколько масштабными будут сбои, «Белтелеком» не сообщил.

В Беларуси 9 и 10 октября могут наблюдаться сбои с доступом в интернет.

Белтелеком предупреждает, что будет проводить работы на сети передачи данных. Поэтому у операторов интернет может сбоить.

«С 09:00 9 октября 2024 года до 06:00 11 октября 2024 года в связи с проведением работ на сети передачи данных «Белтелеком» возможен перерыв доступа в сеть интернет для операторов Беларуси, а также доступа к ресурсам сети «Белтелеком» через подключение с «НЦОТ» (Национальный центр обмена трафиком — прим.)», — говорится в сообщении.

Насколько масштабными будут сбои, «Белтелеком» не сообщает.

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