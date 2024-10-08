В Минске за самую дорогую квартиру в сентябре отдали 380 тысяч долларов 8.10.2024, 12:55

Квартира расположена в скандальной элитке на улице Киселева.

Самая дорогая квартира, проданная в сентябре в Минске, обошлась покупателю в 380 тысяч долларов, пишет Realt.

Квартира расположена в скандальной элитке на улице Киселева, 17. Строительство дома «Времена года» началось еще в 2004 году, а через несколько лет стройку заморозили. В итоге, только спустя 13 лет дом ввели в эксплуатацию при помощи города.

Здесь обещали большие квартиры от 170 до 600 квадратных метров, а всего их планировалось 48 на 4 подъезда. При этом в первые годы строительства квартиры продавались по 2500—3500 долларов за метр, а позже выставлялись на аукционах арестованного имущества по 1100—1300 долларов.

Купленная здесь квартира в сентябре была без внутренней отделки и со свободной планировкой, а общая площадь составила 305 квадратных метров. Обошлась она покупателю в 380 тысяч долларов, что эквивалентно 1247 долларам за квадратный метр.

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