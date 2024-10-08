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Производитель iPhone представил мощный электрический минивэн

  • 8.10.2024, 13:48
Производитель iPhone представил мощный электрический минивэн

Автомобиль получил 650-сильную установку и способен проехать 660 км без подзарядки.

На Тайване дебютировал новый Foxtron Model D. Электрический минивэн поступит в производство с 2026 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Как известно, бренд Foxtron создан тайваньской корпорацией Foxconn. Именно на ее мощностях происходит сборка Apple iPhone и iPad. Линейка Foxtron уже насчитывает несколько моделей.

Электромобиль Foxtron Model D — минивэн с тремя рядами кресел. Его рубленый дизайн с высокой оконной линией и тоненькими фарами разработали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina. Сзади установлены диодные панели. Электрокар имеет низкий (0,23) аэродинамический коэффициент.

Размеры Foxtron Model D:

длина — 5195 мм;

ширина — 1995 мм;

высота — 1785 мм;

колесная база — 3200 мм.

Салон Foxtron Model D отделан кожей, которую разбавляют позолоченные вставки. Руль приплюснут, а на передней панели установлены цифровой щиток приборов и широкий тачскрин. Также есть зарядные панели для iPhone и отсеки для iPad

Доступны версии модели на 6 и 7 мест, причем в обоих случаях кресла первого и второго ряда имеют электроприводы. Для задних пассажиров установили съемные планшеты.

Новый Foxtron Model D получил двухмоторную 800-вольтную установку на 650 сил и батарею емкостью 120 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 660 км.

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