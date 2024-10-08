«Белпочта» пообещала бесплатно доставлять посылки в 9 стран

«Белпочта» пообещала бесплатно доставлять посылки в 9 стран2
- 8.10.2024, 14:12
Но есть нюанс.
«Белпочта» рассказала об акции «Доставка в подарок» в честь Всемирного дня почты, который отмечают 9 октября. В частности, оператор пообещал 9 и 10 октября бесплатно доставлять посылки в девять стран. Но не все отправления.
Так, бесплатную доставку пообещали при покупке любой почтовой продукции в интернет-магазине shop.belpost.by. В этот перечень, судя по информации на сайте, входят:
• конверты,
• марки,
• открытки,
• почтовые ящики и замки,
• марки с дополненной реальностью,
• карточки,
• каталоги почтовых марок,
• открытки-конверты для денег,
• подарочные сертификаты,
• сувениры,
• упаковка,
• филателистическая продукция и не только.
Эту продукцию запланировали доставлять заказными неприоритетными мелкими пакетами в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):
1 Россию.
2 Китай.
3 Казахстан.
4 Таджикистан.
5 Кыргызстан.
6 Узбекистан.
7 Индию.
8 Пакистан.
9 Иран.
В «Белпочте» подчеркнули, что бесплатная доставка будет при условии оформления заказа и оплаты в интернет-магазине.