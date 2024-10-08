«Белпочта» пообещала бесплатно доставлять посылки в 9 стран 2 8.10.2024, 14:12

Но есть нюанс.

«Белпочта» рассказала об акции «Доставка в подарок» в честь Всемирного дня почты, который отмечают 9 октября. В частности, оператор пообещал 9 и 10 октября бесплатно доставлять посылки в девять стран. Но не все отправления.

Так, бесплатную доставку пообещали при покупке любой почтовой продукции в интернет-магазине shop.belpost.by. В этот перечень, судя по информации на сайте, входят:

• конверты,

• марки,

• открытки,

• почтовые ящики и замки,

• марки с дополненной реальностью,

• карточки,

• каталоги почтовых марок,

• открытки-конверты для денег,

• подарочные сертификаты,

• сувениры,

• упаковка,

• филателистическая продукция и не только.

Эту продукцию запланировали доставлять заказными неприоритетными мелкими пакетами в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):

1 Россию.

2 Китай.

3 Казахстан.

4 Таджикистан.

5 Кыргызстан.

6 Узбекистан.

7 Индию.

8 Пакистан.

9 Иран.

В «Белпочте» подчеркнули, что бесплатная доставка будет при условии оформления заказа и оплаты в интернет-магазине.

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