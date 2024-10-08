СБУ задержала одного из кремлевских идеологов 8.10.2024, 14:13

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Ему грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с иностранными партнерами и ГПСУ провела операцию, в ходе которой задержала кремлевского идеолога вооруженной агрессии РФ Дмитрия Чистилина.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Отмечается, что фигурант является помощником экс-советника российского диктатора Владимира Путина Сергея Глазьева, который был одним из главных «модераторов» захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика Стратегии информационной войны, которая оправдывала полномасштабное вторжение РФ.

По данным украинской спецслужбы, в течение 2016−2024 годов Чистилин подготовил для Кремля ряд «аналитических материалов», в которых поддерживал российскую агрессию и «интеграцию» временно оккупированных районов Украины в состав России.

Он также оказывал помощь российским спецслужбам, и писал публикации, направленные на проведение информационных диверсий против Украины.

Кроме того, Чистилин принимал активное участие в продвижении интересов Кремля за рубежом, в частности организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу РФ.

По данным СБУ, действуя якобы от имени украинского общества, фигурант участвовал в проведении «круглых столов» в европейских странах, где распространял российские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров.

После участия Чистилина в одном из таких «форумов» он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Молдовы, когда пытался вернуться в Москву через территории третьих стран.

Сейчас Чистилин находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111);

▪ оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 3 ст. 436−2).

По данным СБУ, сейчас документируются факты оказания им содействия ГРУ РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России.

Чистилину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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