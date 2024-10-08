Новая «Азовсталь» Богдан Мирошников

8.10.2024, 14:37

2,308

Битва под Курахово может стать главным событием войны с РФ.

Российское наступление на Донбассе четко акцентировано на Кураховском направлении. Анализируя возможные сценарии событий, военный корреспондент Богдан Мирошников предвидит здесь самую большую битву войны, своего рода новую «Азовсталь».

Ну что ж, бои за Курахово уже где-то на горизонте.

Предлагаю подумать, как могут разворачиваться события и какие могут быть перспективы.

1. Курахово стоит на р. Волчья, растянувшись аж на 9 км.

С севера Курахово прикрывается одноименным водохранилищем, которое по ширине еще больше города. В результате вражеской атаки с применением авиабомб КАБ-1500 и баллистических ракет 9м723 дамба водохранилища была разрушена и уровень воды в нем критически упал, как и в р. Волчьей.

2. Сейчас ЛБС от города с востока проходит в 1,5 км, от частично оккупированного Островского.

Между этим поселком и Курахово есть мост через аппендикс водохранилища. Но и воды там почти нет. Зато есть болотистая местность, которая является сложно проходимой.

То же касается и потенциального прохода оккупантов через водохранилище с севера на Курахово.

А там еще и сезон дождей начинается, поэтому пройти почти километр водохранилища в самом узком пригодном участке — из разряда задач с пятью звездами.

3. Исходя из вышеприведенного, враг вынужден искать другие подходы к Курахово.

Там также не все так просто. Дальше идет Максимильяновка, от западной окраины которой до города — 3,5 км. И прямо там сейчас идут бои.

Но там наши славные ДШВ наносят очень ощутимые потери оккупантам.

И даже если враг протиснется, там есть дорога-дублер к Курахово, которая прикрывается балкой. С нее можно долго сдерживать оккупантов от прямого движения на город из Максимильяновки.

4. Поэтому рассмотрим еще и другие пути.

Еще один вариант — продвижение к н. п. Успеновка и Дальнее.

Сделать это можно из района Катериновки или Водяного. Или одновременно с этих двух направлений. От них до Курахово — 12 и 15 км соответственно.

Более благоприятным является маршрут продвижения от Катериновки, потому что от Водяного дальше идет р. Сухие Ялы с поймами, что также не является особо проходимым местом.

Катериновка стоит на этой же реке, но там ее ширина очень мала и все будет зависеть от расположенного рядом села Антоновка. Но еще есть дополнительный вариант движения от района Парасковиевки-Константиновки, где р. Сухие Ялы уже была форсирована и откуда до Курахово 15 км.

5. Я думаю, что пока основные силы врага будут идти в дальнее путешествие на 12-15 км к южным подходам Курахово, оккупант будет также штурмовать в лобовую Курахово с востока.

Такая тактика принесет им заоблачные потери, но они с ними не считаются. Потому что главным будет истощить наши силы до подхода основных сил врага с юга (Водяное-Катериновка-Парасковеевка) и дальнейший охват города с движением на н. п. Дачное, что закроет бои за город.

6. Теперь рассмотрим именно Курахово.

С востока в городе расположен довольно большой частный сектор, в центре и на юге — многоэтажки.

А вот в западной части — огромная промзона, где, в том числе, расположена Кураховская ТЭС.

Вся промка имеет площадь в ~8 кв. км (!) или же в восемнадцать (!) Ватиканов или четыре Монако. Или почти две площади авдеевского коксохима.

Сопоставить территорию кураховской промки можно с территорией уже бывшего меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Здесь главной задачей будет не дать окружить город, то есть продвинуться к западным окраинам Курахово с фланга. Если нашим силам удастся навязать бои за промку и не допустить охват западной части города, то вы наверняка поняли, что ожидает врага там. Только с одним важным уточнением — на «Азовстали» кольцо охвата было глубиной в 70-80 км. А в Курахово его может не быть.

Какой вывод?

Бои за Курахово по своим масштабам могут стать одними из крупнейших за всю войну длительностью в 10+ лет. Конечно, это при условии недопущения охвата города, потому что тогда придется отойти.

Чтобы штурмовать Курахово прямо сейчас, врагу нужно существенное усиление всей группировки. Или же смещение всех акцентов с других направлений на одно Курахово.

По численности личного состава врага это может быть 200-250 тысяч. А то и 300.

В Авдеевке и районе на пике боев было 115 тысяч л/с со стороны врага. Причем свежего л/с на новой и восстановленной технике. А не истощенного боями длиной в год л/с с существенными потерями во всех аспектах.

Да, враг также истощается. И да, потери техники и существенные потери л/с на него очень влияют.

Богдан Мирошников, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com