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«Хезболла» запустила более сотни ракет по северу Израиля

  • 8.10.2024, 14:42
  • 1,926
«Хезболла» запустила более сотни ракет по северу Израиля

Под удар попал город Хайфа.

Сегодня, 8 октября, Ливан атаковал израильскую Хайфу ракетами. В общем, во время двух волн обстрелов, было запущено более сотни снарядов.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Во время первой волны обстрелов из Ливана по прибрежному городу было выпущено 85 ракет. Несколько позже, в сторону Хайфы на севере страны были запущены еще 20 снарядов.

Как утверждает ЦАХАЛ, некоторые из ракет были успешно перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.

Сейчас известно о 70-летней раненой. Бригады медиков продолжают обыск районов, пораженных обстрелом.

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