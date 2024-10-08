Лукашенко будет сбивать дроны своим вертолетом? 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

8.10.2024, 14:41

Белорусской ПВО это не поможет.

Они почему раньше беспилотники не сбивали? Потому что у них указа не было. А теперь, с указом, они сразу все беспилотники сбивать начнут.

Раньше ведь как было? Раньше беспилотники могли сбивать только специально уполномоченные ПВО. А вчера кое-кто подписал указ. И по новому указу сбивать беспилотники (и авиамодели) уполномочены буквально все заинтересованные в этом лица.

Лица, которые не очень заинтересованы, и лица, которые совсем не заинтересованы, тоже уполномочены. То есть, таможенники, пожарники, следователи, судебные эксперты, охотники с рыболовами и прокуроры.

Вот, когда я тебе в тот раз говорил, что белорусские власти защищают мирное небо над головой постановлениями прокуратуры, я же думал, что это я так шучу. И думал, что может быть даже немножко смешно. А оказалось, что это вообще не смешно. Что они по-другому просто не умеют.

Я, правда, немножко недоумеваю, откуда у них такая вера в магическую силу своих нормативно-правовых актов.

Белорусская ПВО, к примеру, и раньше была уполномочена сбивать все, что плохо летит. И ничего это белорусской ПВО не помогло. Оно все как летало, так и летает сейчас каждый день.

Ну ладно. Допустим, это такой белорусский порядок, который формировался веками последние тридцать лет. Когда любые отношения должны регулироваться соответствующими нормативно-правовыми актами.

Тогда ответь вот на какой вопрос. Кто сообразительнее – те, которые без указа не догадывались, что враждебные беспилотники надо сбивать, или тот, кто догадался издать указ только на четвертый месяц после того, как эти беспилотники стали бороздить мирное белорусское небо?

На самом деле можешь не отвечать. Вопрос-то был с подвохом. Они все одинаково сообразительные. Но каждый по-своему.

Ну вот, как ты себе представляешь гарант может сбивать эти беспилотники, когда у него ПВО не той системы? Своим вертолетом что ли? Не, можно сбивать беспилотники вербальными интервенциями. И разве кое-кто этого не делал? Да на его вербальные интервенции уже больно было смотреть.

Но беспилотников так много, что даже вербальных интервенций стало на всех не хватать. Поэтому кое-кто делегировал свои полномочия.

А тех, кому он делегировал полномочия, тоже можно понять. Они ж должностные лица. Они раньше уполномочены не были.

Я тебе больше скажу. Они и сейчас еще до конца не уполномочены. Потому что мало принять указ. В развитие указа надо еще разработать соответствующие нормативно-правовые акты.

Потому что в указе не прописаны ни функции ответственных должностных лиц, ни порядок сбивания беспилотников, ни формы отчетности. Как ты будешь сбивать беспилотники (и авиамодели), если у тебя не утверждена форма отчетности? Это ж будет хаос какой-то.

Помнишь, я переживал за вторжение марсианских треножников? Так все. Уже не переживаю. В смысле не переживаю за марсианские треножники. Как сказал мне вчера один добрый человек, если марсиане нападут на страну, то к тому времени, когда будет принят указ (и соответствующие нормативно-правовые акты), все уже получат марсианские паспорта.

Потому что так устроена белорусская стабильность. У белорусской стабильности есть одна голова, чтобы принимать указы. А у других голов функция «думать» не прописана в должностных обязанностях. А в той голове, которой прописано, туман, естественное возрастное замедление когнитивных функций и расстройство вестибулярного аппарата.

Поэтому у белорусской стабильности хорошо получается двигаться по прямой заранее заданной траектории и с регулярной скоростью. А резкие движения и смены вектора у белорусской стабильности уже не очень получаются.

И ладно на беспилотники стабильность отреагировала нормативно-правовым актом только через четыре месяца. А если случится чего похуже?

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