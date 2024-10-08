В России забанили белорусское мясо и молоко 8.10.2024, 14:49

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С трех предприятий.

Временно ограничены поставки в РФ продукции трех белорусских предприятий, следует из сообщения российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Отмечается, что в говядине предприятия «Велес-Мит» (Молодечненский мясокомбинат, Минская область) повторно обнаружены бактерии листерии. В готовых мясных изделиях Глубокского мясокомбината (Витебская область) вновь найден антибиотик азитромицин. В сухом молоке Лунинецкого молочного завода (Брестская область) российские специалисты повторно выявили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

16 сентября стало известно, что Россельхознадзор взял под усиленный контроль поставки продукции пяти белорусских предприятий.

Речь шла о продукции «Щучинского филиала Гродненского областного потребительского общества цех мясных полуфабрикатов» (в говядине выявлены хинолоны — группа антибактериальных препаратов), филиала Борисовского мясокомбината и колбасного цеха ОАО «Александрийское» (бактерии группы кишечной палочки в говядине); Жабинковского комбикормового завода (незарегистрированные и (или) превышающие зарегистрированные линии ГМО-компонента в корме сухом для кошек), а также филиала «Юнимит» предприятия «Смолевичи Бройлер» (превышения показателей теста на микробную безопасность в полуфабрикатах из птицы).

Кроме того, в связи с «повторным выявлением энрофлоксацина в консервах из мяса птицы для детского питания» были временно ограничены поставки предприятия «Белфуд Продакшн».

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