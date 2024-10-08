Экспорт леса из России рухнул на треть 8.10.2024, 15:27

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После введения западных санкций.

Санкции Евросоюза за войну в Украине сильно ударили по лесной промышленности России: в 2024 году российские производители продадут за рубеж около 20,7 млн кубометров пиломатериалов, или на 32% меньше, чем экспортировалось в досанкционном 2021 году. Это следует из расчетов консалтинговой компании Strategy Partners, которые публикуют «Ведомости».

По сравнению с прошлым годом экспорт окажется меньше на 1 млн кубометров (было 21,7 млн). Это связано в том числе с «небольшим снижением» объемов поставок в Китай, который после запрета на импорт в страны ЕС стал основным покупателем пиломатериалов из России. Так, по данным Strategy Partners, в январе—августе российские производители поставили на китайский рынок 7,8 млн кубометров пиломатериалов, что на 2% меньше год к году.

Вторым крупнейшим импортером российских пиломатериалов по итогам года останется Узбекистан, следует из оценки Strategy Partners. Третьим ключевым рынком станут страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). За ними следует Турция.

Несмотря на то, что отгрузки в страны СНГ и MENA (Ближний Восток — Северная Африка) постепенно растут, динамику российского экспорта определяют спрос и цены на рынке КНР, отмечают аналитики. При этом на поставки оказывают существенное влияние логистические сложности и ограничения банковских расчетных операций с импортерами.

Российские предприятия лесопромышленного комплекса в основном поставляют за рубеж доски и брус из хвойных пород деревьев, которые применяются при строительстве. Между тем в Китае в секторе недвижимости продолжается кризис. В январе 2024 года Высокий суд Гонконга принял решение о ликвидации крупнейшего девелопера Китая — China Evergrande, долги которого перед кредиторами достигли $333 млрд.

На фоне падения экспорта производство пиломатериалов в России не снижается. По данным Росстата, в январе—августе оно выросло на 0,6% год к году, до 19,3 млрд кубометров. Между тем цены на пиломатериалы на мировом рынке с начала 2024 года снизились на 13%, до $125,5 за 1 кубометр, а стоимость доставки достигла $50—55 за тот же объем.

ЕС ввел запрет на импорт лесной продукции из России в апреле 2022 года. Он был объявлен в рамках пятого пакета санкций из-за войны в Украине. Под ограничения попали в том числе пиломатериалы, древесные плиты, фанера, бумага и картон, а также продукция машино- и станкостроения для лесной промышленности.

В «Рослесинфорге» оценивали объем экспорта российской лесопромышленной продукции, которую затронули санкции ЕС, в $6 млрд. В частности, в 2021 году на «недружественные» страны приходилось 45,8% от общего объема экспорта российской лесопродукции, из которых 75% вывозились в европейские страны, а еще около 9% — в США. В 2021 году поставки продукции лесной промышленности превышали $17,5 млрд.

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