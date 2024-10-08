Глава Минсельхоза РФ призвала ставить свечки ради спасения урожая 7 8.10.2024, 15:47

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И молиться пророку Илье.

После того, как майские заморозки привели к потере РФ около 20 млн тонн урожая зерна, страна-агрессор столкнулась еще и с небывалой засухой, пишет New Voice.

В связи с этим сразу в пяти российских регионах (Забайкалье, Воронежская, Ростовская, Орловская и Брянская области) были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации.

По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, сейчас на указанных территориях приходится сеять «практический в песок».

«Сначала у нас были возвратные заморозки, потом с апреля началась засуха. Сибирь у нас залило… И саранча налетела, а еще в последнюю неделю на юге был песок (песчаные бури)», — оправдывается чиновница.

При этом единственным выходом из сложившейся ситуации Лут видит «молитву пророку Илье», который у россиян считается «покровителем грома, дождя и урожая».

«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — поделилась глава Минсельхоза РФ своим гениальным планом.

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