Глава Минсельхоза РФ призвала ставить свечки ради спасения урожая

Глава Минсельхоза РФ призвала ставить свечки ради спасения урожая7
- 8.10.2024, 15:47
- 1,654
И молиться пророку Илье.
После того, как майские заморозки привели к потере РФ около 20 млн тонн урожая зерна, страна-агрессор столкнулась еще и с небывалой засухой, пишет New Voice.
В связи с этим сразу в пяти российских регионах (Забайкалье, Воронежская, Ростовская, Орловская и Брянская области) были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации.
По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, сейчас на указанных территориях приходится сеять «практический в песок».
«Сначала у нас были возвратные заморозки, потом с апреля началась засуха. Сибирь у нас залило… И саранча налетела, а еще в последнюю неделю на юге был песок (песчаные бури)», — оправдывается чиновница.
При этом единственным выходом из сложившейся ситуации Лут видит «молитву пророку Илье», который у россиян считается «покровителем грома, дождя и урожая».
«Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — поделилась глава Минсельхоза РФ своим гениальным планом.