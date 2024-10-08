Муравьи оказались более успешными фермерами, чем люди

Муравьи оказались более успешными фермерами, чем люди5
- 8.10.2024, 15:51
Как так получилось?
Новое исследование, опубликованное в журнале Science, раскрывает удивительный факт: муравьи начали выращивать грибы еще 66 миллионов лет назад, вскоре после того, как астероид столкнулся с Землей, вызвав массовое вымирание, пишет New Voice.
Исследование, проведенное учеными Смитсоновского национального музея естественной истории, включало генетический анализ сотен видов грибов и муравьев, что позволило создать подробные эволюционные деревья.
Результаты исследования показывают, что муравьи начали формировать симбиотическое партнерство с грибами, используя их как источник пищи в условиях изменяющейся экосистемы после катастрофы.
Со временем это партнерство укрепилось, и около 27 миллионов лет назад муравьи-листорезы освоили «высшее сельское хозяйство», выращивая грибы на кусочках растительности.
Эти открытия не только подчеркивают древность муравьиного сельского хозяйства, но и дают новые идеи о том, как экосистемы могут адаптироваться к катастрофическим изменениям.