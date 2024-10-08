СМИ: ВСУ ударили по нефтеному терминалу в Феодосии ракетами ATACMS
- 8.10.2024, 16:26
Их было две.
Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в порту временно оккупированной Феодосии с применением ракет ATACMS. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на собственные анонимные источники.
По информации источников ASTRA, ночная атака на нефтебазу «Морской нефтяной терминал» в Феодосии, которая произошла 7 октября, была осуществлена двумя ракетами ATACMS.
«В результате были повреждены две цистерны — одна наполняемостью 10 тысяч кубометров, вторая — 5 тысяч. Произошел разлив топлива, который привел к пожару», — говорится в сообщении.
Кроме того, источники отмечают, что в результате ракетного удара был поврежден наливной трубопровод для дизельного топлива.
В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, а 1047 человек были эвакуированы во временные пункты размещения. Сообщений о пострадавших не поступало.
Стоит заметить, что АО «Морской нефтяной терминал» является крупнейшим перевалочным пунктом нефтепродуктов в Крыму, и пожар на объекте до сих пор не удалось ликвидировать.