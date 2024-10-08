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СМИ: ВСУ ударили по нефтеному терминалу в Феодосии ракетами ATACMS

  • 8.10.2024, 16:26
СМИ: ВСУ ударили по нефтеному терминалу в Феодосии ракетами ATACMS

Их было две.

Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в порту временно оккупированной Феодосии с применением ракет ATACMS. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на собственные анонимные источники.

По информации источников ASTRA, ночная атака на нефтебазу «Морской нефтяной терминал» в Феодосии, которая произошла 7 октября, была осуществлена двумя ракетами ATACMS.

«В результате были повреждены две цистерны — одна наполняемостью 10 тысяч кубометров, вторая — 5 тысяч. Произошел разлив топлива, который привел к пожару», — говорится в сообщении.

Кроме того, источники отмечают, что в результате ракетного удара был поврежден наливной трубопровод для дизельного топлива.

В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, а 1047 человек были эвакуированы во временные пункты размещения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Стоит заметить, что АО «Морской нефтяной терминал» является крупнейшим перевалочным пунктом нефтепродуктов в Крыму, и пожар на объекте до сих пор не удалось ликвидировать.

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