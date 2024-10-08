Закрытый частный университет в центре Минска выставили на продажу 8.10.2024, 16:46

Чем закончился аукцион?

Один из старейших частных вузов «БИП — Университет права и социально-информационных технологий», о закрытии которого стало известно в этом году, выставили на продажу. Однако, судя по данным площадки «ИПМ-Торги», аукцион прошел «вхолостую»: заявок на лот начальной стоимостью 870 тысяч долларов не было, пишет «Зеркало» .

Победитель аукциона, состоявшегося 8 октября, так и не выявлен — потому что ни один участник на него не заявился. Будут ли объявлены новые торги и снизят ли на лот цену — пока неизвестно.

Напомним, на аукцион было выставлено здание бывшего вуза «БИП — Университет права и социально-информационных технологий» на улице Замковой, 33 в Раковском предместье — в самом центре Минска. В объявлении оно фигурирует как пятиэтажное «помещение образовательного, воспитательного и научного назначения» площадью 817,1 кв. метра.

Стартовая цена составляла 870 000 долларов, а итоговая сумма с учетом всех доплат даже в случае покупки по минимально возможной стоимости превысила бы 900 тысяч долларов.

О закрытии частного вуза «БИП — Университет права и социальных технологий», одного из старейших в Беларуси, стало известно в середине июня. В секретариате ректора «Зеркалу» сообщили, что таково было решение учредителей. Студентов было решено перевести в другие вузы.

Всего через несколько дней появилась информация о закрытии еще одного коммерческого вуза — Института предпринимательской деятельности (ИПД). Кроме того, в Институте парламентаризма и предпринимательства заявили, что не будут набирать первокурсников, остальные студенты продолжат учебу.

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