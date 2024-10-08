Простая задачка на логику поставила взрослых в тупик 8.10.2024, 16:47

Tест на эрудицию.

Логика помогает людям мыслить рационально, анализировать информацию и делать обоснованные выводы. Она позволяет нам проверять гипотезы, решать проблемы и принимать решения на основе фактов и доказательств.

Эта задача легко дается детям, а вот взрослые почему-то «буксуют». Давайте проверим, а как с логикой обстоят дела у вас?

Задача про старое дерево: eсть очень высокое дерево, и на его макушке сидит попугай. Каждый день попугай летит вниз на 5 метров, но каждый вечер он возвращается обратно вверх на 4 метра.

Если высота дерева 10 метров, через сколько дней попугай достигнет земли?

Ответ можно узнать здесь.

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