Forbes: Возможно, это будет самый большой позор российских ВВС 8.10.2024, 16:48

После падения дрона С-70 «Охотник» у россиян началась паника.

Сбитие собственного совершенно нового беспилотника, когда тот вышел из-под контроля над Украиной, может стать одним из самых больших позоров, когда-либо пережитых российскими ВВС.

«Но может быть и еще хуже», — пишут журналисты американского Forbes.

С-70 «Охотник» был прототипом боевого стелс-беспилотника, предназначенного для работы в паре с новым истребителем «Су-57». После того, как С-70 был сбит сопровождавшим его Су-57, россияне выпустили по месту падения ракету «Искандер», чтобы уничтожить обломки С-70. Но фото показывают, что задолго до ракетного удара украинцы уже забрали ключевые компоненты для анализа.

Этот анализ, вероятно, будет очень неудобным для россиян, но, возможно, не по тем причинам, которые вы могли бы ожидать.

Есть несколько причин, по которым русские хотели бы помешать Западу увидеть обломки беспилотника.

Наименее вероятно, что НАТО получит технологию, которую сможет переработать и использовать в своих собственных самолетах. Никто всерьез не считает, якобы Россия лидирует в этой области, и даже оптимистичные заявления о Су-57 указывают, что он гораздо менее малозаметен, чем западные самолеты.

Более существенным является риск того, что западные инженеры могут узнать, для отражения волн какой длины и под какими углами разработан С-70 и на каких волнах он все еще будет виден. Эта информация может в некоторой степени свести на нет возможности С-70 по обеспечению скрытности. Учитывая, что это относительно большой, медленный и дорогой беспилотник, если его скрытность будет нарушена, он станет намного менее полезным.

Еще более серьезным является тот факт, что С-70 был разработан одновременно с Су-57, российским боевым самолетом нового поколения, и, скорее всего, в нем используются те же материалы и технологии. Если Запад сможет увидеть, как работает «стелс» С-70, он сможет получить довольно хорошее представление, как победить и Су-57.

Но есть и более вероятное объяснение того, что на самом деле пытаются скрыть россияне: это то, что «король голый» и их стелс-технологии не существует.

Возможно, российское руководство вот-вот узнает, что их дорогой и разрекламированный беспилотник-невидимка на самом деле вовсе не стелс. И узнают они это, прочитав в СМИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com